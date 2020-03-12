SPOR Kendine acımayı bıraktı, atletizmde altına ulaştı DOĞUŞTAN bedensel engelli olması nedeniyle çocukluğunda evden dışarı çıkmayan ve kendisine acıdığını anlatan tekerlekli sandalye milli takım sporcusu Zübeyde Süpürgeci (27), Sporla hayatım değişti.

DOĞUŞTAN bedensel engelli olması nedeniyle çocukluğunda evden dışarı çıkmayan ve kendisine acıdığını anlatan tekerlekli sandalye milli takım sporcusu Zübeyde Süpürgeci (27), Sporla hayatım değişti. 2018'de Akdeniz Oyunları'nda paralimpik atletizmde ilk altın madalya alan kadın sporcuyum. Şimdiki hedefim Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak dedi. İstanbul'da oturan Zübeyde Süpürgeci, doğuştan bedensel engelli olması nedeniyle çocukluğunda zamanının büyük bölümünü evde geçirdi. 18 yaşında Bağcılar Belediyesi'nde engelli sporcuların antrenmana götürüldüğü servisin şoförlüğünü yapan komşusunun yönlendirmesiyle spora başlayan Zübeyde Süpürgeci'nin hayatı, tekerlekli sandalye atletizm branşındaki başarılarıyla değişti. İlk katıldığı Türkiye şampiyonasında birincilik elde eden Zübeyde Süpürgeci, evden dışarı çıkmayan asosyal bireyken sporla hayata tutundu. Spora başladığı ilk yıllarda yaşadığı zorlukları anlatan Zübeyde Süpürgeci, 2011 yılında spora başladım. Benim için ilk zamanlar çok zordu. Sürekli evde olduğum, benden başka engelli yokmuş gibi yaşadığım için üzülüyordum. İlk defa kalabalık olarak engellileri görüyordum. Kendi aralarında şakalar yapıyorlardı. Kendileriyle dalga geçebilmelerine şaşırıyordum. Bana ilginç geliyordu. Ben eskiden evden çıkmazdım. Tek engelli ben gibi yaşardım. Kendime acırdım. Etrafımdakiler de bana acıyarak bakıyordu. Tekerlekli sandalye atletizm çok zor bir spor. Eğilerek yapılıyordu, eldiven de olsa elimiz acıyordu. Ben zorlandığımı söylemeye utanıyordum. Çünkü konuşkan biri değildim. Antrenmanlar devam etti ve ilk katıldığım Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Avrasya Maratonu'nda birinci oldum. Antrenörlerim bana güvendi ve başarılarımın devamı geldi diye konuştu. 'TÜRKİYE VE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUM'Sporla değişen hayatını ve hedeflerini anlatan Zübeyde Süpürgeci, Önceden okuldan eve giden, evden dışarı çıkmayan biriydim. Spora başladığı ilk yıllarda yaşadığı zorlukları anlatan Zübeyde Süpürgeci, 2011 yılında spora başladım. Benim için ilk zamanlar çok zordu. Sürekli evde olduğum, benden başka engelli yokmuş gibi yaşadığım için üzülüyordum. İlk defa kalabalık olarak engellileri görüyordum. Kendi aralarında şakalar yapıyorlardı. Kendileriyle dalga geçebilmelerine şaşırıyordum. Bana ilginç geliyordu. Ben eskiden evden çıkmazdım. Tek engelli ben gibi yaşardım. Kendime acırdım. Etrafımdakiler de bana acıyarak bakıyordu. Tekerlekli sandalye atletizm çok zor bir spor. Eğilerek yapılıyordu, eldiven de olsa elimiz acıyordu. Ben zorlandığımı söylemeye utanıyordum. Çünkü konuşkan biri değildim. Antrenmanlar devam etti ve ilk katıldığım Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Avrasya Maratonu'nda birinci oldum. Antrenörlerim bana güvendi ve başarılarımın devamı geldi diye konuştu.'TÜRKİYE VE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUM'Sporla değişen hayatını ve hedeflerini anlatan Zübeyde Süpürgeci, Önceden okuldan eve giden, evden dışarı çıkmayan biriydim. Spor sayesinde şimdi yurt içi ve yurt dışına şampiyonalara gidiyorum. Sporla hayatım değişti. Türkiye, Avrupa şampiyonu oldum. 2018'de Akdeniz Oyunları'nda ilk altın alan kadın sporcuyum. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katıldım. Şimdiki hedefim Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak dedi. Başarılarıyla 'altın kız' olarak tanınan Zübeyde Süpürgeci, antrenörü Ömer Cantay yönetiminde Antalya kampında, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi alma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. 14 Mart'ta Dubai'de yapılacak Para Atletizm Grand Prix'de yarışacak Zübeyde Süpürgeci, dereceye girmesi halinde Tokyo'da yarışmaya hak kazanacak.

Kaynak: DHA