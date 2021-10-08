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Kemerburgaz Kent Ormanı, 'SPX Park' sporseverlerin buluşma noktası olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kemerburgaz Kent Ormanı, 'SPX Park' sporseverlerin buluşma noktası olacak

Tenis, koşu, kaykay, outdoor ve extreme gibi pek çok spor branşlarına ilgi duyan kişilerin tercihi olan SPX, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kemerburgaz Kent Ormanı'nı bir spor merkezi haline getirme vizyonuna katkı sağlayacak ve "SPX Park" projesi ile İstanbul'un en güzel noktalarından...

İSTANBUL (İHA) - Tenis, koşu, kaykay, outdoor ve extreme gibi pek çok spor branşlarına ilgi duyan kişilerin tercihi olan SPX, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kemerburgaz Kent Ormanı'nı bir spor merkezi haline getirme vizyonuna katkı sağlayacak ve "SPX Park" projesi ile İstanbul'un en güzel noktalarından birini, sporun buluşması noktası haline getirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Olgar iş birliğinde gerçekleştirilen proje start aldı ve Kemerburgaz Kent Ormanı, haftanın 7 günü yaşayan bir spor merkezi haline geldi. Haftanın belirli günlerinde koşu, çadır kampı, tenis, kaykay, kano-kürek, trekking ve dağ bisikleti gibi branşlarda, her biri kendi alanlarında uzman hocalar tarafından eğitim etkinliklerinin gerçekleştirileceği SPX Park, İstanbulluların spor ruhunu yüksek seviyede tutacak; ayrıca her yaş grubundan vatandaşların dahil olabileceği farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

İlerleyen aylarda yeteneklerini sınamak isteyen İstanbullular için çeşitli yarışmaların da gerçekleştirileceği Kemerburgaz Kent Ormanı'nda Özgür Tetik gibi SPX'in deneyimli spor eğitmenleri, ziyaretçilere doğru spor tekniklerini ücretsiz şekilde aktaracaklar. - İSTANBUL

Kemerburgaz Kent Ormanı, 'SPX Park' sporseverlerin buluşma noktası olacak

Kemerburgaz Kent Ormanı, 'SPX Park' sporseverlerin buluşma noktası olacak

Kemerburgaz Kent Ormanı, 'SPX Park' sporseverlerin buluşma noktası olacak

Kemerburgaz Kent Ormanı, 'SPX Park' sporseverlerin buluşma noktası olacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kemerburgaz Kent Ormanı, 'SPX Park' sporseverlerin buluşma noktası olacak - Haberler Spor
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