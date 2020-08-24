SPOR Kemer'de geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor
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SPOR Kemer'de geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor

Kemer'de geleceğin yelkencileri yetiştiriliyorLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hem yaz tatiline gelen hem de ilçede yaşayan çocuklara verilen ücretsiz eğitimlerle, geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor.

24.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:10

Kemer'de geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hem yaz tatiline gelen hem de ilçede yaşayan çocuklara verilen ücretsiz eğitimlerle, geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor. Kemer Belediye Spor Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Dr. Orhan Yeşilli, hedeflerinin Kemer'i Türkiye'nin turizmle beraber denizcilik merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

Kemer ilçe merkezindeki G-Marina'da bulunan Kemer Belediye Spor Yat ve Yelken Kulübü, ilçede yaşayan ve uzun süreli tatil için gelen ailelerin çocuklarına yelkenli sevdasını aşılamak için 1999 yılında çalışmalara başladı. Bir müddet çalışmalarını askıya alan kulüp, yeni yapılanmasıyla çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Geleceğin yelkencilerini yetiştirmek için eğitimler veren kulüp, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere ise sertifika veriyor. Kemer'de çocukların ilgisinden memnun kalan kulüp yönetimi her kurs döneminde 36 çocuğa yelkenli sevdasını aşılıyor. Çocuklar tüm eğitimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak çalışmalarını yapıyor.

"BU SPORU HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Ankara'da oturan fakat her yaz Kemer'e gelen lise öğrencisi 16 yaşındaki Arda İlkan Mertol, "Yelken sporunu seçmemin nedeni çok fazla olanağı olması. Yani buradaki eğitimden sonra birçok spora gidilebiliyor. Örneğin 'laser' gibi birçok yelken çeşidi var. Bu sporu, yazın sürekli geldiğim için hobi olarak yapmaya devam edeceğim. Çok eğlenceli bir spor, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

İKİZLER KURSUN İLGİ ODAĞI

3'üncü sınıf öğrencisi olan ikiz kardeşiyle birlikte bu sporu öğrenmek için kurslara gelen 8 yaşındaki Emin Cevdet Gezer, "Yelkenlileri öğrenmek için bu sporu seçtim. Burada olmayı seviyorum. İkizimle birlikte burada olmak da iyi" diye konuştu. İkizi Emir İzzettin Gezer de, "Ben yelkenciliği öğrenmeyi çok istiyorum. Burada olmayı da seviyorum. İkizimle birlikte olduğumuz için de iyi hissediyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI TEKRAR YELKENLE DENİZLE BULUŞTURMA ŞANSIMIZ OLDU"

Kemer Belediye Spor Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Dr. Orhan Yeşilli, "4- 5 yıllık aradan sonra, ilk defa bu sene her ne kadar da Covid-19'a da denk gelmiş olsa da çocuklarımızı tekrar yelkenle denizle buluşturma şansımız oldu. Tabii ki belediyemiz, kaymakamlığımız, yerel makamlarımız, yerel resmi makamların yardımları yine marinamızın büyük yardımı, onların planlamasıyla beraber, daha önce de yetiştirdiğimiz talebelerin de desteğiyle tekrar yelken eğitimlerine başlayabildik. Başlangıçta 5 tane optibatla yavaş başlamayı düşündük. Fakat talebin çok yüksek olduğunu gördük. Bizim tabii en büyük şansımız bölgemizde 20 yıla yakın süredir bu işleri hep yapıyor olmamız. En büyük hayalimiz de çocuklarımızı hiçbir ücret veya baskı altında hissetmeden ailelerin rahatça yelkene ve optimiste gönderebilmeleriydi. Yerel makamların büyük desteği arkamızda olunca, bunu başarmak da nasip oldu. Çok sevindik" diye konuştu.

"HEDEF KEMER'İ DENİZCİLİK MERKEZİ HALİNE GETİRMEK"

İlk başlarda önce bir yığılma olduğunu ama grupları ikişer partiye bölerek üç ana gurupta bu işlemleri bitirmeyi düşündüklerini anlatan Dr. Orhan Yeşilli, şöyle dedi:

"Bu ana grupları sabahlı ve öğleden sonralı dağıttık. Daha önceden kendi sporcularımızı veya bölgede yetiştirdiklerimizle bu işte desteklerini verip, antrenörlüklerini yapınca şu ana kadar yani hedefimiz olan 36 yelken eğitim sayısına ulaşmaya başladık. Okulların kapatılması, tam açılmaması, ağustos ayının sonuna uzaması, eylül ayının da belki uzaktan eğitimle geçmesi bizim bölgemizde hava ve iklimin çok uygun olduğu için bize tekrar bir plan yaptırıyor. Şimdi antrenörümüz olarak katkı veren arkadaşlar, yönetim kurulu ile tekrar konuşacağız ve müsait olursa iyi bir planlama yapabilirsek, çocukların uzaktan eğitim saatleri bittikten sonra da arzu eden çocukları ekimin sonuna kadar belki kasım ayına kadar planın dışında ama artmış olarak devam edip, yelkenle tanıştırmak istiyoruz. Şimdilik bu kadarla devam ediyoruz ama gördük ki bu istek ve azim devam ederse, hele şu güzel rüzgarı kaçırmazsak bu sefer halk eğitim müdürlüğümüz, kaymakamlığımız, belediyemizle beraber gelecek için de projeler hazırlıyoruz. Bizim nihai hedefimiz Kemer'i Türkiye'nin turizmle beraber denizcilik merkezi haline getirmektir. Bunu yapabilmek için küçük çocuklarımızı şimdiden denizcilik kültürüyle tanıştırıp, onlara denizcilik konusunda ufuk açıp ilerlememiz gerekiyor. Nihai hedefimiz bu olacaktır."

SPOR Kemer'de geleceğin yelkencileri yetiştiriliyor

Kaynak: DHA

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