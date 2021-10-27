Keçiören Belediyesi'nden buz pisti için hummalı çalışma

Keçiören Belediyesi, ilçedeki Ovacık Mahallesi'nde yer alacak dome çadırlı buz pistinin yapımına başladı. Önümüzdeki aylarda hizmete sunulacak pist bir belediye tarafından yaptırılan 'kalıcı buz pisti' olma özelliğiyle de Türkiye'de bir ilk olacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 5 bin metrekarelik spor kompleksinin içinde yer alacak olan 300 metrekarelik buz pistinin yaz kış hizmet vereceğini belirterek, "Ovacık Mahallemizde özel nano teknoloji blackout branda ile kaplanacak olan tesisimizin pisti 'doğal buz' özelliğiyle dünya olimpik buz pisti sistemi ile aynı standartlara sahip olacak. Böylece Türkiye'de belediye eliyle kalıcı olarak yapılan ilk dome çadırlı buz pistini de şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.

Ferah bir ortam sunacak

Altınok, piste ilişkin teknik detayları şöyle aktardı:

"Her seansta 70 kişinin faydalanabileceği tesis, hazırlık alanı ve buz pistinin bulunduğu 2 bölümden oluşacak. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcularımız kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayacaklar. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pistimiz 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunacak. Rüzgar ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlayacak."

Buz pistinin inşa edildiği 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda kaykay parkuru, tenis kortu ve çeşitli sosyal donatı alanları da bulunacak. - ANKARA