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Keban'da gülle atma yarışmasında dereceye girenlere madalya verildi

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Spor
Keban'da gülle atma yarışmasında dereceye girenlere madalya verildi

Keban'da "4-10 Ekim Amatör Spor Haftası" nedeniyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen gülle atma yarışmasında dereceye girenlere madalyaları verildi.

Keban'da "4-10 Ekim Amatör Spor Haftası" nedeniyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen gülle atma yarışmasında dereceye girenlere madalyaları verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yarışmaya, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinden öğrenciler katıldı.

Beden eğitimi öğretmeni Turgay Baş'ın öncülüğünde yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere madalyalarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin verdi.

Keskin, Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında yarışmanın bu yıl yarışmanın 9'uncusunun düzenlendiğini söyledi.

Beş gün boyunca 5 kategoride yapılacak etkinlikte ilk olarak gülle atma yarışması yapıldığını dile getiren Keskin, amaçlarının bu tür sportif etkinliklerle öğrencilerin becerilerini ortaya çıkarmak ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu ifade etti.

AA / Pirhasan Doğan - Spor Haberleri
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Haber: Keban'da gülle atma yarışmasında dereceye girenlere madalya verildi - Haberler Spor
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