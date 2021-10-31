Kdz.Ereğli'de Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Cumhuriyet'in 98. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Kdz. Ereğli Belediyesi, Ereğli Kent Konseyi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Ereğli Lisesi Gençlik Spor Kulübü işbirliği ile Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın final maçı 28 Ekim Perşembe günü oynanırken, sporcular ödüllerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın elinden aldı. Turnuvanın organizasyonunda emeği geçen Ereğli Lisesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erkan Kılıçarslan, Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Matur ve Tenis Antrenörü Onur Torlak ortak bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verildi:

"35 sporcunun katılımıyla 3 erkek, 1 kadın grubunun olduğu turnuvanın yoğun tempoda oynanan 57 maç ile sağlıklı bir şekilde tamamlandı.

Bu anlamlı günde spora katkılarından dolayı Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı'ya, Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a, Kent Konseyi Başkanımız Osman Yavuz'a ve Ereğli Lisesi Okul Müdürümüz İbrahim Aydın'a teşekkür ederiz." - ZONGULDAK