SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş 3 yıllık imzayı attı
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SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş 3 yıllık imzayı attı

SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş 3 yıllık imzayı attıİlyas KAPLAN-Şeref KAHRAMANKAYSERİ(DHA) -Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

10.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:41

SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş 3 yıllık imzayı attı

İlyas KAPLAN-Şeref KAHRAMANKAYSERİ(DHA) -

Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş, dün akşam Kayseri'ye geldi. Kayserispor Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ve teknik direktör Bayram Bektaş katıldı.

BU SEZONA DEĞİŞİM PAROLASI İLE GİRDİK

Törende konuşan Başkan Berna Gözbaşı, bu sezona değişim parolası ile girdiklerini belirterek, Bu parolada kısa, orta ve uzun vade planlar yaptık. Bu kulübün geleceği için hem temel, hem idari, hem de sportif anlam da keskin adımlar atmamız gerekiyor. İlk olarak sportif anlamda yaptığımız görüşmelerde Bayram Bektaş hocamızla hedeflere uzun vade yürüyeceğimize inandık. Hocamızın kariyer hedefleri ve bizi kulübümüzde hem oyunculara vereceği, hem de artı değer katacağına inanıyorum diye konuştu.

BENİM FUTBOL ANLAYIŞIMDA HERKES KEYİF ALACAK

Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş da yaptığı konuşmada şunları söyledi

Hatırlarsanız milli takımdan ayrıldığımda vizyonu, hedefi olan bir takım tercihim olacak demiştim. Başkanımızla ilk görüştüğümüzde Kayserispor'un vizyonunu hem kısa, hem de uzun vadede sportif anlamda beklentisini ilettiğinde ben de bu projenin bir parçası olmak istediğimi tereddütsüz kabul ettim ve bundan dolayı buradayım. Bu sene ligde malum covid yüzünden dolayı taraftarımız tribünde yerini alamıyor. Benim futbol anlayışım herkesin keyif alacağı, seyrederken benimseyeceği bir takım izleyecektir ve Covid-19 sonrası taraftarımızın tribündeki yerlerini almak için sabırsızlıkla bekleyeceklerine inanıyorum.

KAMPIMIZI TESİSLERİMİZDE YAPACAĞIZ

Konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan teknik direktör Bektaş, Bugün 16.00'da Covid-19 testimiz yapılacak, ardından saat 19.00'da ilk idmanımızı gerçekleştireceğiz. Kampımızı herhangi bir riske karşı burada yapmayı düşünüyoruz. Tesislerimizde bütün donanıma sahibiz. Sabah ve akşam serinliğinde sağlıklı bir kamp geçireceğimizi düşünüyoruz. Bugün beklediğimiz yabancı oyuncularımız var, 3-4 gün içerisinde mevcut kadromuzun tamamlanmasıyla eksik ya da ihtiyaç doğrultusunda takıma elbette takviye yapacağız. Bugün ilk idmanımıza başlıyoruz ifadelerini kullandı.

Bektaş, en az harcama limitinin sarı kırmızılı takıma çıkması ile ilgili soruya Limit artışı için değerli başkanımız uğraşıyor, biraz daha elimiz rahat olursa olur, yoksa bu bütçe ile geldik, olursa ekstra olur diye cevap verdi.

MENSAH İLE KONUŞMA YAPACAĞIM

Mensah'ın transferi ile ilgili de konuşan Bektaş, Bernard Mensah'ın durumunu görüştük, buraya geldikten sonra kendisiyle bir konuşma yapacağım. Buraya ait hissettiği zaman verim alabiliriz dedi.

Konuşmaların ardından teknik direktör Bayram Bektaş kendisini 3 seneliğine Kayserispor teknik direktörü yapan sözleşmeye imza attı.

SPOR Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş 3 yıllık imzayı attı

Kaynak: DHA

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