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Kayserispor'un Kupa maçı 27 Ekim'de

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Kayserispor'un Kupa maçı 27 Ekim'de

Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme turunda Karadeniz ekibi Artvin Hopaspor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, Kadir Has Stadı'ndaki bu maça 27 Ekim Çarşamba günü çıkacak.

Kayserispor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak maç saat 20.45'de başlayacak. - KAYSERİ

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