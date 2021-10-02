Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından - Hikmet Karaman - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından - Hikmet Karaman

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, iki takım adına kaliteli, iyi bir maç olduğunu söyledi.

KARAMAN (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, iki takım adına kaliteli, iyi bir maç olduğunu söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk devre yedikleri golden önce takımın organize iyi bir atağa çıktığını, onu sonuçlandıramayınca kalelerinde golü gördüklerini dile getirirken, "Yediğimiz gole hemen cevap verdik ve mükemmel bir gol attık. Organize bir gol oldu." dedi.

Penaltıya kadar sahada denk bir oyun oynandığını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"2-1'den sonra da sahada 6 forvet olduk, hatta orta sahasız oynadık. Maçı çevirmek için tüm hücumcu oyuncuları oyuna kattık. Son pasları iyi değerlendiremedik. Rakibin de bu kadar hücumcuyla oynarken pozisyon bulması gayet normal. Penaltı olmasa en azından 1 puan alabileceğimiz bir maçtı. Penaltı olmasa oyuna girecek oyuncular başka olacaktı, oyunumuz farklı olacaktı. Artık bu maç geride kaldı. Milli maç arasını iyi şekilde değerlendireceğiz."

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından - Hikmet Karaman

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından - Hikmet Karaman

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından - Hikmet Karaman

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından - Hikmet Karaman
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Seren Serengil
Spor Lionel Messi Salih Uçan Muslera Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ersin Tatar Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından - Hikmet Karaman - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 20:24:07. #1.11#