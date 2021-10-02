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Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor
Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadelelerine devam ettiklerini belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadelelerine devam ettiklerini belirtti.

Ağaoğlu, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu söyledi.

Kayserispor'un yükselen bir grafiği olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağı belliydi. Zaten defalarca söyledim, kolay maç diye bir şey yok. Oynamadan kazanılan bir maç da yok. Puan kaybetseniz de dünyanın sonu değil. Dün arkadaşlara Trabzon'da ifade ettim. Gol yediğiniz zaman maçı kaybetmiyorsunuz veya maç kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmiyorsunuz. Ancak mücadele etmeyi bıraktığınız, umutlarınızı, inancınızı kaybettiğiniz anda her şeyi kaybediyorsunuz. Onun için lig uzun bir maraton. Maç maç gidiyoruz. Kazandıktan sonra rehavete kapılacak bir yapımız yok. Mücadeleci bir takım kurduk. Hedefimizin, mücadelenin adının şampiyonluk olduğunu söyledik. O hedefte ilerliyoruz."

Gözbaşı: "Daha güçlü döneceğiz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kendisine göre maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi.

Mücadeleci bir maç geçtiğini vurgulayan Gözbaşı, "İki takım da çok iyi mücadele ettiler. Fakat biz gereksiz bir penaltı pozisyonuna sebebiyet verdik ve sonuç böyle oldu. Mücadelenin iyi olması, takımımızın sonuna kadar vazgeçmemesi, bu maçtan çıkarabileceğim tek olumlu şey. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Çok tartışılacak bir durum yoktu. Orada ofsayt yoktu ve elle oynama açıktı. Keşke olmasaydı, 1 puanımızı alsaydık ama maalesef böyle oldu. Milli arada sakat olan birkaç oyuncumuzun döneceğini umut ediyorum. İnşallah daha güçlü döneceğiz. Şu ana kadar takımımızın performansından memnunuz."

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor Haberleri
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