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Kayserispor ile Alanyaspor 11.kez karşılaşacak

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Kayserispor ile Alanyaspor 11.kez karşılaşacak

Süper Lig'in 9.haftasında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 9.haftasında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 11. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Süper Lig'in 9.haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ile Kayserispor lig tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 müsabakada Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 6 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılılar, rakibine 9 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü. Yukatel Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 7 maçta galip gelemedi.

İki takım arasında Alanya'da oynanan 5 maçta ise 4 kez Alanyaspor kazanırken, 1 maçı ise Kayserispor kazandı. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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