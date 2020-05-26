SPOR Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyorİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - HES Kablo Kayserispor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - HES Kablo Kayserispor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından, 11 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına tesislerde devam eden Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, hazırlıklarını sürdürüyor. Karpuzatan Tesisleri'nde bu sabah Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular gruplar halinde geldi. Oyuncular yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma, düz koşu ve kondisyon çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı takım akşam idmanıyla günü tamamlayacak.

Kaynak: DHA