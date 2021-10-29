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Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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