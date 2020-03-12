SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü
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Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Güncel

SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü

SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdüİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

12.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:15
SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü

SPOR Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında BcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında düz koşu yapan futbolcular daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Diego Angole ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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