SPOR Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
SPOR Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyorİlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA)-Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasına 32 puanla 17'nci sırada giren Hes Kablo Kayserispor, cumartesi günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
23.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:46
SPOR Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
İlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA)-
Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasına 32 puanla 17'nci sırada giren Hes Kablo Kayserispor, cumartesi günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idmanlarını sürdüren futbolcular, çalışmaya 5'e 2 ve ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular idmanın ikinci kısmında top sürme ve çift kale maç yaptı.
Kaynak: DHA