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Kayserispor'da sakatlık şoku

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor'da sakatlık şoku

Yukatel Kayserispor kaptanı Bernard Mensah sakatlandı.

Yukatel Kayserispor kaptanı Bernard Mensah sakatlandı. Ganalı futbolcu, ligin ilk yarısını tamamladı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da sakatlık şoku var. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Bernard Mensah uzun süre sahalardan uzak kalacak. Ganalı futbolcunun ligin ilk yarısını noktaladığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün yapılan antrenman sırasında futbolcumuz Bernard Mensah sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması geçirmiştir. Tedavisi ile ilgili gelişmeler ilerleyen zamanlarda kamuoyuna aktarılacaktır" denildi. - KAYSERİ

Kayserispor'da sakatlık şoku

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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