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Kayserispor'da Mensah sakatlandı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Kayserispor'da Mensah sakatlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un önemli oyuncularından Bernard Bensah'ın sakatlandığı duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un önemli oyuncularından Bernard Bensah'ın sakatlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugünkü antrenmanda sakatlık yaşayan Mensah'ta sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi.

Tedavisine başlanan Mensah'ın bir süre takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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