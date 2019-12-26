Spor kayserispor'da bülent uygun dönemi bitti
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Spor kayserispor'da bülent uygun dönemi bitti

SPOR Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi bittiİlyas KAPLAN - KAYSERİ DHAİstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

26.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:33
Spor kayserispor'da bülent uygun dönemi bitti

'da dönemi bitti

İlyas KAPLAN - KAYSERİ DHA

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de 17 haftanın ardından 10 puanla sonuncu sırada yer alan Sarı-kırmızılılarda yönetim, ikinci yarı öncesi Bülent Uygun'la karşılıklı anlaşarak yol ayrılığı kararı aldı.

Teknik direktör Bülent Uygun, ligin 10'un haftasında takımın başına geçmiş, görev aldığı 7 haftada 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: DHA

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: Spor kayserispor'da bülent uygun dönemi bitti
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