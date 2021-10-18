Kayserispor'da 5 eksik var
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da, 5 futbolcu Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da, 5 futbolcu Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 9.haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 5 futbolcu görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah, Manuel Fernandes, Anthony Uzoddima, Nurettin Korkmaz ve koronavirüs salgınından ötürü karantinada bulunan Uğur Demirok maç kadrosunda yer alamadı.
Koronavirüs karantina süreci sona eren ve test sonucu negatif çıkan Gökhan Sazdağı ile uzun süredir kadroya dahil olamayan Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ise maç kadrosunda yer alacak.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
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