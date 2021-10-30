Kayserispor'da 3 eksik var

Sahasında Karagümrük'ü konuk edecek Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu bu maçta görev yapamayacak.

Yukatel Kayserispor yarın sahasında oynayacağı Karagümrük maçından 3 puanla ayrılıp moral bulmak isterken takımda 3 eksik var. Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maç için hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah ile Uğur Demirok forma giyemeyecek. Ayrıca Manuel Fernandes de maç kadrosuna alınmayacak.

Sarı kart cezası biten İbrahim Akdağ ve sakatlığı tamamen geçen Lionel Carole, Olivier Kemen ve Gustavo Campanharo ise maçta oynayacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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