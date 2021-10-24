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Kayserispor beşinci mağlubiyetini aldı

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Kayserispor beşinci mağlubiyetini aldı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 10. maçında 5. kez yenildi.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 10. maçında 5. kez yenildi.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 2-0'lık sonuç ile mağlup ayrılarak, haftayı puansız noktaladı. Yukatel Kayserispor, bu sonuçla ligde oynadığı 10. maçında 5. yenilgisini aldı. 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 11 puanda kaldı.

Yukatel Kayserispor, ligin 1. haftasında deplasmanda Altay'a 3-0, ligin 5. haftada deplasmanda Hatayspor'a 2-1, ligin 8. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1, ligin 9.haftasında Alanyaspor'a 6-3 ve ligin 10.haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Sarı kırmızılılar mağlup olduğu maçlarda 5 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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