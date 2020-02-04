04.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:37

SPOR Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz Davalık olduğumuz futbolcular bizimle anlaşmak istiyor

İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - HES Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, düzenlediği basın toplantısında, kulübün 45 milyon 646 bin TL vadesi geçmiş borcunun bulunduğunu belirterek, Kulübümüzün puan cetvelindeki konumu gereği davalık olduğumuz futbolcular bizimle anlaşmak istiyor. Kulübün bulunduğu durum bir fırsat dedi.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, takımın son durumuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Devre arasında 9 transfer yaptıklarını belirterek, Bu futbolcuların bize maliyeti 11 milyon 623 bin TL'dir. Bu futbolcular için 622 bin TL menajerlik ücreti ödedik. Devre arasında giden futbolcularla gelenleri kıyaslarsak 4 milyon 705 bin TL kardayız. FIFA'da ve Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) ve yerel mahkemelerde dosyalarımız var. Toplam 60 milyon 830 bin TL geçmişten gelen futbolcu ve kulüplere borcumuz var. Bunların 45 milyon 646 bin TL'si vadesi geçmiş borçtur. Kulübümüzün puan cetvelindeki konumu gereği davalık olduğumuz futbolcular bizimle anlaşmak istiyor. Kulübün bulunduğu durum bir fırsat. Toplam 60 milyon 830 bin TL'nin belki yarısına borçları kapatabiliriz. Gönül ister ki öyle olsun ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR MAÇINA TAM KADRO ÇIKACAĞIZ

Oynadıkları maçlarda hakem hatalarının yapıldığını kaydeden Tokgöz, Maçlarımızda hakem hataları ön plana çıkıyor. Galatasaray maçında ev sahibi yakım 2-0 öndeyken Pedro Henrique'ye yapılan penaltı ve VAR'daki hakemin buna sessiz kalması canımızı yaktı. VAR'ın başındaki hakem, maçın hakemini çağırsaydı... En azından bu yapılabilirdi. İnşallah bu hafta evimizde konuk edeceğimiz Antalyaspor maçına tam kadro çıkacağız. Bu hafta herkesi Antalyaspor maçına bekliyoruz şeklinde konuştu.

BERNA GÖZBAŞI CEBİNDEN 19 MİLYON 903 BİN TL VERDİ

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın bu zamana kadar kulübe 19 milyon 903 bin TL verdiğini söyleyen Mustafa Tokgöz, Yönetim kurulunun verdiği miktar ise 1 milyon 435 bin TL'dir. Altyapı için ayırdığımız 50 bin TL, eski yöneticilerimizden birinin haciz işlemi başlatması nedeniyle ona gitti dedi.

Kaynak: DHA

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