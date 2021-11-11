SPOR Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: Ali Naibi ile yolları ben ayırdım

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı Ali Naibi ile yolları ben ayırdım

İlyas KAPLANKAYSERİ,( Dha ) - SPOR Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, görevinden istifa eden sportif direktör Ali Naibi ile ilgili olarak, Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Ne başkan ne hoca müdahil olmadı dedi.

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Çamlı, kulüpte yaşanan son gelişmelere değinerek, Daha önceki yıllarda da Kayserispor'da yöneticilik yapmıştım. 7-8 yıl ara verdikten sonra Berna Gözbaşı başkan olduktan sonra yanında olmaya çalıştım. Genel kuruldan sonra ise resmi olarak yönetimde yer aldım. Ne yaparsak yapalım bu iş para olmadan olmaz. Berna başkan kadar para veren başka biri olsa elini ayağını öperim. İlk hafta Yalçın Koşukavak'ı gönderdik. Süper Lig'de Yalçın hoca ile gidemeyeceğimize inandığımız için yolları ayırdık. Dün de Ali Naibi ile yolları ayırdık. Onun yönetme işlev anlayışı farklı, bizimki farklı. Örneğin 'Ben Ali Naibi'ye 24 saat kulüpte olacaksın' diyorum, O 'ben kulüpte olmadan da yönetirim' diyor. Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Ne başkan ne hoca müdahil olmadı diye konuştu.

' ALİ KARİMİ GELDİĞİNDE SAKATMIŞ'

Sezon başında transfer edilen ancak sözleşmesi sonradan fesh edilen Ali Karimi'ye değinen Çamlı, Ali Karimi geldiğinde sakatmış. Ameliyat olması lazımmış. Hemen sözleşmesini fesh ettik. 'Devre arasına kadar tedavi ol. Teknik heyet bizde oynayabilir derse yeniden sözleşme yaparız' dedik. Ali Naibi kulüpte kalıyor, küfür yiyoruz. Kulüpte kalmıyor küfür yiyoruz. Yeniyoruz küfür yiyoruz, yeniliyoruz küfür yiyoruz. Bu işi bizden daha iyi yapacak birileri varsa buyursun. Kayserispor bizde hastalık olmuş. Kulüpte herhangi bir problem yok. Bugün basın toplantısına Berna Gözbaşı da katılacaktı ama tansiyon sorunu nedeniyle katılamadı ifadelerini kullandı.

Fernandes ile ilgili gelen soru üzerine soru üzerine Ali Çamlı, Ali Naibi'ye dedim Fernandes, ben ve Naibi yemeğe gidip 2 saat konuştuk. Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında oyundan aldığı için ettiği küfürleri duymanız lazımdı dedi.

HİKMET KARAMAN İLK ETAPTA AMACIMIZ LİGİ DÜŞME POTASINDAN UZAKTA BİTİRMEK

Teknik direktör Hikmet Karaman ise, İlk etapta amacımız ligi düşme potasından uzakta bitirmek. Daha sonra hedef değişir, ilk 10 ya da ilk 8 olur dedi.

Sözlerine Fernandes ile başlayan Hikmet Karaman, Ben geldiğimde Fernandes ile konuştum 'sakatım Portekiz'e gitmek istiyorum' dedi. Gönderdim, gelişini bir kaç hafta erteledi. Trabzonspor maçına 11'e alıp kazanmaya gittim. Ama daha sonra Gençlerbirliği maçında Portekizce bir şey demiş bilmiyorum. İlk etapta amacımız ligi düşme potasından uzakta bitirmek. Daha sonra hedef değişir ilk 10 ya da ilk 8 olur. Amacımız mevcut kadro ile bu takımı en iyi şekilde oynayabilmek. Oynamayan her oyuncu rahatsızdır. Altay maçından sonra Adana Demirspor maçına 7 farklı futbolcu ile çıktım. 11 maç 15 puan. İlk devreyi düşme potasının üzerinde bitirip sonra devre arası kulübe rapor vermek. Başarı Kayserispor'un tabeladaki yeri ile ölçülür diye konuştu.

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDAN SONRA İSTİFAMI VERDİM

Ligin 11'inci haftasında Kayserispor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik sonuçla mağlup ettiği karşılaşma sonrası taraftar tarafından istifaya davet edilen Hikmet Karaman, Taraftar bir kulübün her şeyidir. Benim taraftarla bir sorunum yok. Fatih Karagümrük maçından sonra taraftarın yanına kadar gittim, mesajı almıştım ve içeri gidip istifamı verdim, kabul edilmedi. Benim taraftarla problemim olması mümkün değil. Dışarıdan biri bir şey yapar o da ayrı ifadelerini kullandı.