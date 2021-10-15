Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki idman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

 Pjanic, Sporting maçında oynayacak mı? Beşiktaş, taraftarın merakla beklediği haberi verdi

Pjanic, Sporting maçında oynayacak mı? Beşiktaş, taraftarın merakla beklediği haberi verdi

 Başakşehir çok tehlikeli geldi! Genç futbolcu mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi

Başakşehir çok tehlikeli geldi! Genç futbolcu mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Koray Aydın Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Amelia Hamlin Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:36:03. #1.17#