Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki idman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.
İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri