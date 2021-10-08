Yukatel Kayserispor takımına Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza verildi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'a PFDK'dan ceza geldi. Geride kalan hafta Kadir Has Stadı'nda oynanan Trabzonspor maçında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü Kayserispor'a Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda "Yukatel Kayserispor Kulübünün, 02.10.2021 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Yukatel Kayserispor Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri paylaşıldı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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