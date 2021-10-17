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Kayserispor 7 maçtır kazanamıyor

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Kayserispor 7 maçtır kazanamıyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, rakibi Alanyaspor ile oynadığı son 7 maçta galip gelemedi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, rakibi Alanyaspor ile oynadığı son 7 maçta galip gelemedi.

Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, galibiyet için sahaya çıkacak. Rakibi ile ligde oynadığı son 7 maçta galip gelemeyen sarı kırmızılılar, hem Alanyaspor'a karşı şanssızlığını kırmak hem de ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalarını tamamlayan Yukatel Kayserispor, rakibine karşı oynadığı son 7 maçta 2 beraberlik alırken 5 kez de yenildi. Sarı Kırmızılılar, son galibiyetini 2017-2018 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skor ile almıştı. Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan son 8 maç ise şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2 - KAYSERİ

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