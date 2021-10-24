Kayserispor 4 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 4 maçtır galibiyete hasret.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde son oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Giresunspor ile berabere kalan Yukatel Kayserispor ardından Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarını kaybetti.

4 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar son oynadığı Konyaspor maçında aldığı mağlubiyetle 10. haftanın sonunda 11 puanda kaldı. Kayserispor son 4 maçta 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol ördü. Sarı kırmızılıların oynadığı son 4 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Giresunspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 2-1

Alanyaspor-Kayserispor 6-3

Konyaspor-Kayserispor 2-0 - KAYSERİ

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