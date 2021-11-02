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Kayserispor 4 maç sonra kazandı

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Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde 4 maç sonra galibiyet aldı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde 4 maç sonra galibiyet aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Mario Gavranovic ve Mame Baba Thiam'in golleri ile rakibini 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, 4 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Fatih Karagümrük galibiyeti ile kötü gidişat 'dur' diyen sarı kırmızılılar ligde geride kalan 11.hafta sonunda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı ve 14 puan topladı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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