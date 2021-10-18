Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı aldı

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı satın aldı.

KAYSERİ (İHA) - Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı satın aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Kadınlar 1. Futbol liginde mücadele veren Kayseri Gençlerbirliği takımını satın aldı. Sarı-Kırmızılı takımın ismi Kayserispor FK olarak değiştirildi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bununla ilgili bir duyuru yapan Berna Gözbaşı, "Hedef Türk kadının toplumun her kesiminde aktif olmasıysa, futbolla yaşayan bir kişi olarak kadın futboluna da destek vermem gerekiyordu. Kadın Futbol 1. Ligi'nde Kayserimizi temsil eden Gençlerbirliği'nin adı Kayserispor Kadın FK olarak değişti; başkanlığını da ben üstlendim. Bu zamana kadar kulübü başarıyla yöneten, yeni yönetimde de beraber çalışacağımız Başkan Yardımcısı Mutlu Önal'a özellikle teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İsmet Uçma Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Güzel Sözler Gülşen
Spor Burak Yılmaz Ali Şansalan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Hulusi Akar Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 12:07:55. #1.12#