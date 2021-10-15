Kayseri'deki maçta yaşanan darp iddiasında takipsizlik

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Kayseri'de geçen 3 Ocak'ta oynanan Kayserispor- Beşiktaş mücadelesi sonrası MHP Milletvekili Baki Ersoy ile Beşiktaşlı bazı yöneticiler arasında çıktığı iddia edilen kavganın soruşturmasında aralarında milletvekilinin de olduğu 2 kişiye takipsizlik kararı verildi.

Olay, geçen yıl 3 Ocak'ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda meydana geldi. Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin son dakikalarına doğru Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu loca ile MHP Milletvekili Baki Ersoy'un bulunduğu locadaki kişiler arasında sözlü tartışma yaşandığı iddia edildi. Tartışmanın koridorda da devam etmesi sonrası Beşiktaş kulübü görevlisi Salih Durmuş ile Milletvekili Ersoy'un yanında bulunan S.A. ve İ.K. birbirlerinden şikayetçi oldu.