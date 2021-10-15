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Kayseri'deki maçta yaşanan darp iddiasında takipsizlik

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Spor
Kayseri'deki maçta yaşanan darp iddiasında takipsizlik

Kayseri'de geçen 3 Ocak'ta oynanan Kayserispor-Beşiktaş mücadelesi sonrası MHP Milletvekili Baki Ersoy ile Beşiktaşlı bazı yöneticiler arasında çıktığı iddia edilen kavganın soruşturmasında aralarında milletvekilinin de olduğu 2 kişiye takipsizlik kararı verildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Kayseri'de geçen 3 Ocak'ta oynanan Kayserispor- Beşiktaş mücadelesi sonrası MHP Milletvekili Baki Ersoy ile Beşiktaşlı bazı yöneticiler arasında çıktığı iddia edilen kavganın soruşturmasında aralarında milletvekilinin de olduğu 2 kişiye takipsizlik kararı verildi.

Olay, geçen yıl 3 Ocak'ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda meydana geldi. Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin son dakikalarına doğru Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu loca ile MHP Milletvekili Baki Ersoy'un bulunduğu locadaki kişiler arasında sözlü tartışma yaşandığı iddia edildi. Tartışmanın koridorda da devam etmesi sonrası Beşiktaş kulübü görevlisi Salih Durmuş ile Milletvekili Ersoy'un yanında bulunan S.A. ve İ.K. birbirlerinden şikayetçi oldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Her iki tarafında da birbirinden şikayetçi olması sonucu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında milletvekili Mustafa  Baki Ersoy, S.A. ve İ.K. ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü görevlisi Salih Durmuş hakkında müşteki şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak milletvekili Baki Ersoy ve yanında yer alan İ.K. hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda, 'yaralama' ve 'hakaret' suçlarının oluşması için yeterli delil elde edilemediği, tarafların şikayetçi olmadıkları kaydedilerek, şüpheliler hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı dair karar verildiği ifade edildi.

UZLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ

Beşiktaş kulübü görevlisi Salih Durmuş'un darp edildiği iddiasıyla yine aynı soruşturma kapsamında devam eden savcılık soruşturması tamamlanarak, söz konusu dosyanın uzlaştırma kapsamında kaldığı belirtilerek, şüpheliler S.A. ve İ.K.'nın dosyalarının ise, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma bürosuna gönderildiği öğrenildi.

MİLLETVEKİLİ ERSOY DHA'YA KONUŞMUŞTU

Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah beyazlı yöneticilerin maçı takip ettiği locanın MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy tarafından basıldığını iddia etmişti. Milletvekili Ersoy ise, DHA'ya yaptığı açıklamada, saldırı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Locaya saldırmam söz konusu değil. Onlar, Kayserisporlu yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Ben de 'Ne yapıyorsunuz' dedim. Benim ve kardeşimin yumruk atması söz konusu değil. Ben kimseye vurmadım. Arbede yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Adnan Dalgakıran'ın açıklamasını bilinçli yaptığını düşünüyorum. Açıklaması, 'Kimlere hizmet ediyorsunuz' sorusunu akıllara getiriyor" şeklinde konuşmuştu.


Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Spor Haberleri
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