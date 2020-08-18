SPOR Kayseri Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları başladı
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SPOR Kayseri Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları başladı

SPOR Kayseri Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları başladıVIDEO YOKİlyas KAPLANKAYSERİ(DHA)-Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

18.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:15

SPOR Kayseri Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları başladı

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İlyas KAPLANKAYSERİ(DHA)-

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana yerli sporcular katıldı. Antrenman öncesi açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, Bu sene gerçekten çok anlamlı ve doğru takım olduğunu düşünüyorum. Yerli isimler kariyerini burada yapan, buradan yetişip A Milli Basketbol takımına kadar kadar giden Esra Ural Topuz, Melis Gülcan ve Ayşegül Günay Aladağ'ı alarak yaptık. Bu kulübün onlarda çok emeği var. Onları gençken misafir etmiştik, onlardan çok şey bekliyorum. Takımın geri kalanı Ümit Milli ve Genç Milli takımı forması giyen isimler. Bunların arasına alt yapıdan da 4 kızımızı ekledik. 4 yabancı transferden sadece 1'i tecrübeli. Dış transferlerin ne kadar tutacağı lig başlayınca belli olacak. Bu sezon iyi bir lig geçireceğimizi düşünüyorum diye konuştu.

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferlerinden olan Melis Gülcan ise, Takım henüz eksik, şu an için sadece Türklerle çalışmalara başladık. Yabancılar aramıza katılmadı. Takım kimyası oturursa sezona iyi bir şekilde başlangıç yaparız. Hem ligde hem Avrupa'da takımın en yüksek yerde olmasını istiyoruz, umarım bunu başarırız ifadelerini kullandı.

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direkörü Ahmet Bozbey de, genç ağırlıklı bir kadro oluşturduklarını belirterek, Sezonu yerli isimlerle açtık. Yabancılar yaklaşık 1 ay sonra burada olacaklar. Bütçesel olarak hemen hemen geçen seneki bütçe kadar bir bütçeyle bir takım oluşturduk ama çok daha anlamlı bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Pandemi nedeniyle yabancılar ülkemize gelemeyebilir. Lig yerli isimler oynanabilir. Hocamızın transferin listesinin ilk sırasına yazdığı isimleri kadromuza kattık. İnşallah sıkıntısız, güzel bir sezon geçiririz şeklinde konuştu.

SPOR Kayseri Basketbol'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Kaynak: DHA

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