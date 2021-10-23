İSTANBUL (İHA) - - Kaykay tutkunları SPX Skate Weekend'de buluştu

İSTANBUL - Kaykay sporunun dinamizmini, müzik, eğlence ve sokak modası ile buluşturan SPX Skate Weekend gerçekleştirildi.

Sporseverleri 30 yılı aşkın süredir en iyi outdoor ve extreme spor ürünleriyle buluşturan SPX - Sport Point Extreme, İstanbul'daki ikinci kaykay festivalini gerçekleştirdi. SPX Skate Weekend, yüzlerce kaykay tutkununa müzik, eğlence ve dolu bir hafta sonu yaşattı. Kaykayın özgür ruhu ve heyecanının yansıtıldığı SPX Skate Weekend'de özel gösteriler, bisiklet şovları, canlı DJ performansları, eğlenceli workshop ve yarışmalar yapıldı. SPX Skate Weekend'de ayrıca kaykaya merak duyan gençler, başarılı sporculardan oluşan BoardRiders Team ekibinden eğitim alma fırsatı da yakaladı. Dereceye giren yarışmacılara özel hediyeler verildi.

Olgar ve SPX Genel Müdürü Barış Andırınlı, ikincisi düzenlenen SPX Skate Weekend ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Kaykay branşı, uluslararası araştırmalarda en çok büyüme potansiyeline sahip spor alanları arasında gösteriliyor. Kaykay, SPX - Sport Point Extreme ekosisteminde de çok özel bir yere sahip. Bu branşa ilgi duyan gençlerin sayısını artırmak, kaykaya ilgi duyan spor tutkunlarının doğru teknikler ve ürünlerle buluşmasını sağlamak adına kaykay festivalleri düzenlemeye devam ediyoruz. Beşiktaş'ta gerçekleştirdiğimiz SPX Skate Fest'in ardından SPX Skate Weekend'in gördüğü ilgiden de çok memnunuz. Covid-19 salgının karşı gerekli tedbirleri de titizlikle takip ettiğimiz etkinlikte tüm katılımcılardan çok olumlu geri dönüşler aldık. Etkinliğimizi ziyaret eden tüm spor tutkunlarına ve İstanbullulara çok teşekkür ediyoruz. Kaykay ailesini mutlu edecek ve bu aileyi genişletecek etkinliklere imza atmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz."