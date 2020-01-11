11.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:44

SPOR Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN (DHA) -

ORYANTİRİNG Kayak Federasyonu tarafından Erzincan'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası başladı. 20 kulüpten 101 sporcunun katıldığı şampiyona iki gün sürecek. Çekişmeli geçen yarışmada sporcular Türkiye sıralamasına etki edebilmek için ter döktü.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde, Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonası düzenlendi. Türkiye Oryantiring Kayak Federasyonu tarafından dereceye giren sporculara puan verildi. Harita bilgisinin ve dayanıklılığın ön plana çıktığı yarışmada, yaş gruplarına göre yarışan sporcular belirlenen hedefleri kısa süre içerisinde bularak, bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele verdi. 20 kulüpten toplam 101 sporcunun katılımı ile gerçekleşen yarışmada erkek ve bayan sporcular dereceye girebilmek için mücadele verdi. Şampiyona sonrası dereceye giren sporcular arasından Milli Takıma seçme yapılacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çiftçi, Erzincan'da üçüncü oryantiring şampiyonasını yaptıklarını hatırlatarak; '11-12 Ocak 2020 tarihinde Erzincan'da Kayakla Oryantiring Şampiyonası yapıyoruz. Bu bizim oryantiring alanında Erzincan'da yaptığımız üçüncü şampiyonamız. Şampiyonanın temeli 8-15 Mart tarihlerinde Rusya'da yapılacak Dünya Oryantiringle Kayak Şampiyonasında Milli Takımı oluşturacağız. Aynı zaman da burada. İlerleyen zaman zarfında oryantiring alanında Erzincan'da daha geniş yarışma yapmayı da düşünüyoruz. Erzincan'ı oryantiringin merkezi yapmak istiyoruz. 120 kulüp 101 sporcu. 2 gün sürecek. 10 etap. 10 kategoride. 2 kategoride klasik ve orta mesafede yarışmalar yapıyorlar' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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