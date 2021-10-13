Kaya tırmanışı tutkunları Kocaeli'deki şenlikte buluşacak - Haberler Spor
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Kaya tırmanışı tutkunları Kocaeli'deki şenlikte buluşacak

AA / Şahin Oktay - Haberler | Spor
Kaya tırmanışı tutkunları Kocaeli'deki şenlikte buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Gebze ilçesinde düzenlenecek Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, 16-17 Ekim'de gerçekleştirilecek.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Gebze ilçesinde düzenlenecek Ballıkayalar Tırmanış Şenliği, 16-17 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1603 hektar alanda yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yapılacak organizasyonda, 250'nin üzerinde yerli ve yabancı sporcu yarışacak.

Tırmanış şenliğine katılacak sporcular, organizasyon süresince park içerisinde kamp kuracak. Bu yıl parkurun orta derece zorlukta olması nedeniyle katılım 16 yaş ve üstüne açık olacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek yarışmalarda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, parkta macera turizmi ve doğa sporları temasıyla turizm destinasyonu projesinin hayata geçirildiğini belirterek, "Ballıkayalar Tırmanış Şenliği ile kaya tırmanışını profesyonel yapan tırmanıcıları, amatörleri ve doğaseverleri buluşturacağız. Şenliğe tüm sporcular davetlidir." ifadelerini kullandı.

Kaya tırmanışı tutkunları Kocaeli'deki şenlikte buluşacak

AA / Şahin Oktay - Spor Haberleri
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