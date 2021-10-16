Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Nurceren Akgün Göktepe'yi transfer etti - Haberler Spor
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Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Nurceren Akgün Göktepe'yi transfer etti

AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Nurceren Akgün Göktepe'yi transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübünden Nurceren Akgün Göktepe'yi renklerine bağladı.

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübünden Nurceren Akgün Göktepe'yi renklerine bağladı.

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Kastamonu ekibi, kadrosuna yeni bir oyuncu kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Nurceren'in pivot mevkisinde mücadele ettiği belirtilerek, "1.80 boyunda ve 29 yaşındaki Göktepe, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda takımımızın başarısı için mücadele edecek." denildi.

Nurceren Akgün Göktepe'nin transferle ilgili, "Köklü bir geçmişi olan, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan bir ekibe geldiğim için çok mutluyum. Takımım ve kendi hedeflerim doğrultusunda elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışıp, katkı vermeye hazırım. Umarım hep birlikte güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri
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