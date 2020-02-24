Spor kasımpaşalı oyuncular ve teknik heyet, nursal bilgin için hastanede
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Spor kasımpaşalı oyuncular ve teknik heyet, nursal bilgin için hastanede

Kasımpaşalı oyuncular ve teknik heyet, Nursal Bilgin için hastanedeOlgucan KALKAN - Özgür KABAN / - Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet, hayatını kaybeden idari yönetici Nursal Bilgin için hastaneye geldi.

24.02.2020 23:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:51
Spor kasımpaşalı oyuncular ve teknik heyet, nursal bilgin için hastanede

Kasımpaşalı oyuncular ve teknik heyet, Nursal Bilgin için hastanede

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN/ - Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet, hayatını kaybeden idari yönetici Nursal Bilgin için hastaneye geldi.

Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yuman Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin için Kasımpaşalı futbolcular, yöneticiler, teknik direktör Fuat Çapa ve heyeti Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Bilgin ailesine başsağlığı dileyen futbolcular, yöneticiler ve teknik heyet, sonrasında hastaneden ayrıldı.

Öte yandan eski Kasımpaşalı birkaç futbolcu da taziye için hastaneye gelen isimler arasında yer aldılar.

Kaynak: DHA

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: Spor kasımpaşalı oyuncular ve teknik heyet, nursal bilgin için hastanede
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