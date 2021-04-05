SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri Oyuncularımızla gurur duyuyoruz
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SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri Oyuncularımızla gurur duyuyoruz

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SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri Oyuncularımızla gurur duyuyoruzOlgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, 'Oyuncularımızla gurur duyuyoruz.

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SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri Oyuncularımızla gurur duyuyoruz

Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, 'Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Taktik ve disiplin olarak inanılmaz bir öz güven sergilediler. Taktik disiplin olarak gayet başarılıydık' dedi.

Süper Lig'in 32'inci haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'TAKTİK DİSİPLİN OLARAK GAYET BAŞARILIYDIK'

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını vurgulayan Çeri, Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Taktik ve disiplin olarak inanılmaz bir öz güven sergilediler. Taktik disiplin olarak gayet başarılıydık. Ancak son vuruşlarımızı biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Hajradinovic'in ve Thelin'in değerlendirmediği pozisyonlar vardı. Bunları gole çevirsek skor daha farklı olabilirdi şeklinde konuştu.

'AMACIMIZ FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPAN BİR OYUNCU GRUBU OLUŞTURMAK'

İyi bir takım ortaya çıkarmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Çeri, Baskı ve stres hissetmiyoruz. Şenol Can hocanın önderliğinde yoğun bir çalışma yapıyoruz. Amacımız futbolun doğrularını yapan bir oyuncu grubu oluşturmak. Aile gibi hareket edebilen bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz ifadelerini kullandı.

SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri Oyuncularımızla gurur duyuyoruz
SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri Oyuncularımızla gurur duyuyoruz
SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri Oyuncularımızla gurur duyuyoruz
SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri Oyuncularımızla gurur duyuyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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