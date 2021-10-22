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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a üstünlük kurarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan süreçte bir galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 6 puanla 19. sırada girdi.

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım Çaykur Rizespor ise 1 puanla 20. ve son sırada yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Kevin Varga ile sarı kart cezalısı Valentin Eysseric karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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