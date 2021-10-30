Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri maçın ikinci yarısını kötü oynadıklarını söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri maçın ikinci yarısını kötü oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Rumen teknik adam, ikinci yarı istedikleri performansı sergiliyemediklerini dile getirerek, "Oyun anlamında ilk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi fark vardı. Kornerden gol yedik ve ardından gardımız düştü. Bunun için herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Hafta içinde yapacağımız toplantıda futbolcularımızla bunları konuşup, çözümlerine bakacağız." diye konuştu.

Marius Sumudica, iyi oyunculara sahip olduklarını ve şu an transfer hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Adana Demirspor ve Altay maçında biraz daha ofansif oynamış olabiliriz ama bugün neler geliştiğini ben de anlamadım. Hafta içinde bunun çözümlerine bakacağız. Hiçbir zaman kameraların önüne çıkıp oyuncularımı eleştirmedim. Bu içimizdeki bir problem. Hafta içinde çözümlerini beraber arayacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
Sporting öncesi Beşiktaş ağır kayıp verdi! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi

Sporting öncesi Beşiktaş ağır kayıp verdi! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi

 Kasımpaşa kazanmayı hatırladı! Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler

Kasımpaşa kazanmayı hatırladı! Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler

 Mario Balotelli'nin sözleri Sergen Yalçın'ı çok kızdıracak: Bu büyük bir cahillik

Mario Balotelli'nin sözleri Sergen Yalçın'ı çok kızdıracak: Bu büyük bir cahillik
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title