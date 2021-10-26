Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Öksüz'den teknik direktör açıklaması Açıklaması

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, teknik direktör konusunda çalışmalara başladıklarını ve kısa sürede sonuç alınacağını düşündüğünü söyledi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Serkan Reçber'in kulüp üst yöneticiliği ( Ceo ) görevine tekrar getirildiğini belirterek, "Serkan Reçber, teknik direktör konusunda çalışıyor. Henüz bir isim belirlenmiş değil. Hiçbir teknik direktörün adı geçmedi. Kafalarda mutlaka birileri vardır. Çok da acele etmemek gerekiyor. Şu an takımın başında altyapıdan yetişmiş hocalarımız var. Yarından sonra bir şeyler ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörlüğü konusunda ismi tekrar gündeme gelen Şenol Can'ı düşünmediklerini vurgulayan Hasan Hilmi Öksüz, "Şenol Can'ın tekrar teknik direktörlüğe getirilmesi söz konusu değil. Ehliyeti olmayan hocalarla Kasımpaşa'nın işi olmaz. Ehliyeti olan insanlarla çalışmalısınız. Ehliyetsiz insanlarla hem kulüpleri hem de milleti sıkıntıya sokuyorsunuz. Bu iş öyle olmaz. O defter kapandı." şeklinde konuştu.

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