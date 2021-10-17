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Göztepe Teknik Direktörü El Maestro: Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmedik

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
Göztepe Teknik Direktörü El Maestro: Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmedik

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Önemli olan nokta biziz. Birbirimize inanmayı bırakmadık.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Önemli olan nokta biziz. Birbirimize inanmayı bırakmadık. Zorlu zamanlarda bile, puan tablosunda aşağılarda olduğumuzu gördüğümüzde bile iyi sonuçlar almaya inanmayı bırakmadık. Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmedik" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. 4 haftalık aranın ardından 3 puan sevinci yaşayan İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arzu ve istek noktasında çok iyi olduklarını belirten El Maestro, "Bugün takım olarak 2 noktada çok iyiydik. Özellikle arzu ve istek. Bunun haricinde de çok koşup, mücadele ettik. İyi bir mücadele ortaya koyduk. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Tempo ve oyun karakteri iyi olunca her zaman kazanabilirsiniz. Bugün de takım olarak en iyi yaptığımız şey buydu ve galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.

"OYUNA SONRADAN GİRENLER İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ"

Oyuna sonradan dahil olan oyuncuların iyi performanslar sergilediğini söyleyen El Maestro, "Trabzonspor maçında farklı bir takıma karşıya oynayacağız. Bu konuya net bir verecek seviyede değiliz. Kalite farkı olacak. O maçtaki taktiğimizi 3-4-3 mü yoksa 4-4-2 mi olacak tam olarak söyleyemem. Teknik direktörler bir takımı devraldıklarında 6 hafta neyin daha iyi olacağını görmeye çalışırlar. Ben de bu süreci yeni yaşıyorum. Takım üzerinde yeni şeyler deneyip, anlama fırsatı anca yakalayabildik. İyi bir takımımız var. Sahaya karakter koyan bir takım vardı. Bugün sonradan oyuna giren oyuncular çok iyi performanslar sergiledi. Bu şekilde devam edersek iyi şeyler olacağına eminim" şeklinde konuştu.

"ÜMİDİMİZİ HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİK"

Futbolda her zaman kontrol edebileceğiniz şeyler için çalışırsınız. Saha içi organizasyon, sistem gibi. Ancak oyuncuları hissel anlamda değiştirmek zordur. Burada şans faktörleri de vardır. Her iki takımda içinde bunlar zorlu şeylerdir. Burada önemli olan nokta biziz. Birbirimize inanmayı bırakmadık. Zorlu zamanlarda bile, puan tablosunda aşağılarda olduğumuzu gördüğümüzde bile iyi sonuçlar almaya inanmayı bırakmadık. Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmedik" diye konuştu.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri
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