Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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