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Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a mağlup olduktan sonra teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da takımın başına Hakan Kutlu getirildi.Lacivertli beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı

 Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

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