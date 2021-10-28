Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi
Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kasımpaşa, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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