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Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı

 Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi

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