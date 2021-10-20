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Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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