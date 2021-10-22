Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri