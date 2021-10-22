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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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