Kartal puansız kaldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'a sahasında 4-1 mağlup olan Beşiktaş, 3 maç sonunda puan alamayarak grupta son sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı ve grupta 3 maç sonunda puan elde edemedi. Özellikle mücadelenin başından itibaren baskılı oynamasına karşın çok gol kaçıran siyah-beyazlılar, 15. dakikada Coates'in korner organizasyonunda attığı golle 1-0 geriye düştü. Siyah-beyazlı ekip 24. dakikada Larin'in attığı golle eşitliği yakalasa da, bu golden 1 dakika sonra yine bir korner organizasyonunda Portekiz ekibi Coates'in golüyle 2-1 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru kazanılan korner atışında Coates'in kafasında top Vida'nın eline çarparken, hakem Slavko Vincic, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyip penaltıya hükmetti. Sarabia'nın penaltıdan attığı gol sonrasında ilk yarı 3-1'lik Sporting Lizbon üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da hızlı başlamasına karşın birçok pozisyondan yararlanamayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 89. dakikasında Paulinho'nun attığı golle topu filelerinden çıkardı ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte grupta henüz puanla tanışamadı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer/İHA)

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