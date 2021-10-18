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Karşıyakalı voleybolcular, meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlarla maç yaptı

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Spor
Karşıyakalı voleybolcular, meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlarla maç yaptı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekibi Karşıyaka'da forma giyen oyuncular, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Medicana International İzmir Hastanesinde görevli kadın doktorlar ile gösteri maçına çıktı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekibi Karşıyaka'da forma giyen oyuncular, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Medicana International İzmir Hastanesinde görevli kadın doktorlar ile gösteri maçına çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçta kadın doktorlar, beyaz önlükleriyle sahada yer aldı.

Maçta, doktorlar ile profesyonel oyuncuların oluşturduğu karma takımlar, mücadele etti.

Gösteri maçının sonunda Doç. Dr. Lütfiye Demir, diyetisyen Seda Uşarer, Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık ve Uzman. Dr. İlkay Nafiye Şahin ile voleybolcular "Meme kanserinde kontrol sende" yazılı pankart açtı.

Doktorlardan Doç. Dr. Lütfiye Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olduğunu belirtti.

Bu kanser türünde farkındalığın önemine işaret eden Demir, "Mutlaka her kadın kendi kendini kontrol etmeyi öğrenmeli ve her ay muayene etmeli. Ayrıca 40 yaşından itibaren 54 yaşına kadar özellikle yılda bir mamografi ve muayene ile tarama yöntemlerine girmeli. 54 yaşından sonra ise bu aralıkları 2 yıla azaltarak devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Demir, etkinlikte yer alan oyunculara ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Karşıyakalı voleybolcular, meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlarla maç yaptı

Karşıyakalı voleybolcular, meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlarla maç yaptı

Karşıyakalı voleybolcular, meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlarla maç yaptı

Karşıyakalı voleybolcular, meme kanseri farkındalığı için kadın doktorlarla maç yaptı

AA / Haydar Toprakçı - Spor Haberleri
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