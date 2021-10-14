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Karşıyaka yönetiminde önemli fire

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka yönetiminde önemli fire

TFF 3'üncü Lig'de transfer yasağını açarak şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı sezonda umduğunu bulamayan Karşıyaka'da yönetimde Futbol Şube Sorumlusu Celal Doğanalp istifa etti.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de transfer yasağını açarak şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı sezonda umduğunu bulamayan Karşıyaka'da yönetimde Futbol Şube Sorumlusu Celal Doğanalp istifa etti. Başkan Turgay Büyükkarcı'yla futbol şubesiyle ilgili kararları konusunda ters düşen, şubeye gereken önemin verilmediğini, toplantı yapılmayıp, beraber karar alınmadığını savunan Doğanalp, istifa açıklamasında Büyükkarcı'yı eleştirdi. Kulüpte ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nde daha önce de yöneticilik görevlerinde bulunan Doğanalp, açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı.

Doğanalp, "Futbol şube yöneticisi olmanın sorumluluklarını yerine getirebilecek ve şube yöneticisi olmama rağmen bilgilendirilmeden yapılan icraatlar hakkında, Karşıyaka Spor Kulübü'ne faydalı olmak için şahsi fikrimi beyan etme ortamının dahi mevcut olmadığını gördüğümden, ayrıca bu ortamı dile getirdiğimde de karşı fikir beyan edebilmek için kulübümüze 28 milyon TL vermem gerektiği yüzüme söylendiği için genel kurulumuzun teveccühleri ile seçilmiş olduğum Karşıyaka yönetim kurulu üyeliğinden istifa kararı aldım" dedi.

Futbol şubesinin kulübün taraftarın büyük beklenti içerisinde olduğu en ana branşı olduğunun altını çizen Celal Doğanalp, "Kulübümüzün yönetim kurulunun en üst makamı olan başkanlık görevini ifa eden Sayın Turgay Büyükkarcı'nın futbol takımımızın bu yılki hedefi ve taraftarımızın da beklentisi olan bir üst lige çıkma yolunda kulübümüzün diğer şube ve konularındaki üstün başarıları gibi başarılı olması ve futbol takımımızı bir üst lige çıkaracak kararları alması temennisi ile yönetim kurulu üyeliğimden istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim" açıklamasını yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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