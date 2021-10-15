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Karşıyaka'nın potada konuğu Bursaspor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karşıyaka'nın potada konuğu Bursaspor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği iddialı kadrosuyla sezona 2'de 2'yle başladıktan sonra deplasmanda son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i 1 sayı farkla elinden kaçıran Pınar Karşıyaka, yarın Frutti Extra Bursaspor'u yeni bir seri başlatma hedefiyle ağırlayacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği iddialı kadrosuyla sezona 2'de 2'yle başladıktan sonra deplasmanda son Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i 1 sayı farkla elinden kaçıran Pınar Karşıyaka, yarın Frutti Extra Bursaspor'u yeni bir seri başlatma hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı bulunan Taylor'ın durumu maç saati belli olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Stal Ostrow'u çekişmeli geçen randevuda 80-77 mağlup etmişti.


- İzmir

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